СБ РФ: принятые в 2021 году меры помогли России бороться с угрозами нацбезопасности в IT

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совбеза РФ по информационной безопасности пришла к выводу, что принятые в прошлом году меры позволили адекватно противостоять угрозам национальной безопасности в информационной сфере. Об этом сообщает пресс-служба аппарата ведомства по итогам заседания комиссии.

Отмечается, что на мероприятии был рассмотрен вопрос о состоянии информационной безопасности РФ в 2021 году и мерах по ее укреплению.

"Подчеркнуто, что принятые уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и профильными организациями организационные и технические меры позволили адекватно противодействовать угрозам национальной безопасности в информационной сфере", - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено повышению уровня защищенности критической информационной инфраструктуры, эффективности противодействия преступности в сфере компьютерной информации, а также совершенствованию механизмов по обеспечению безопасности персональных данных.

"Комиссией проработаны дополнительные меры, направленные на укрепление в 2022 году информационной безопасности Российской Федерации", - добавили в Совбезе.