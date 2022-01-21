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МИД РФ приветствовал утверждение итогов досрочных выборов в парламент Ирака

Ведомство выразило надежду, что иракскому парламенту удастся в сроки сформировать новое дееспособное правительство

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. МИД РФ поприветствовал утверждение итогов состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборов в Ираке и выразил надежду, что иракскому парламенту удастся в сроки сформировать новое дееспособное правительство.

"Приветствуем утверждение итогов (27 декабря 2021 г.) состоявшихся 10 октября 2021 г. досрочных выборов в Совет представителей (парламент) Ирака. <...> Надеемся, что иракским парламентариям удастся в установленные законом сроки сформировать новое дееспособное правительство, опирающееся на поддержку всех основных политических сил и этноконфессиональных групп страны", - говорится в распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

В ведомстве добавили, что рассматривают эти выборы как "важный этап на пути к оздоровлению" сложившегося положения в Ираке. В МИД РФ также выразили намерение и далее расширять многоплановое российско-иракское взаимодействие.

"Ирак является одним из ключевых партнеров России в Ближневосточном регионе, с которым нас традиционно связывают узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Поддерживаем регулярные контакты как с представителями федеральных властей, так и руководства курдской автономии. При этом неизменно исходим из императива уважения единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака", - заключили в министерстве.

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