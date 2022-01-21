В ЦИК считают, что система ДЭГ может быть использована не только на выборах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что в комиссии хотели бы, чтобы система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) использовалась не только на выборах.

"Мы очень хотели бы, чтобы система ДЭГ была использована не только по прямому назначению на выборах федеральных, субъектовых, муниципальных, но и на иного рода мероприятиях, где необходимы тайна голосования и достаточно быстрый результат подведения итогов", - сказал Булаев в ходе слушаний в Общественной палате РФ по законопроекту о единых правилах применения ДЭГ.

По его словам, использование ДЭГ на мероприятиях, не связанных с избирательными кампаниями, "особенно актуально в нынешних условиях, в условиях ограничений". "Это могут быть партийные мероприятия или какое-то другое мероприятие, которое требует тайного голосования", - уточнил зампред ЦИК.

Он также выразил мнение, что в ближайшее время ДЭГ не сможет превалировать над традиционным голосованием. "В целом по стране это достаточно сложная, технически решаемая задача. 108 млн избирателей - ни в одной системе внутри страны нет (да и во всем мире немного наберется) информационных систем, которые позволяли бы одномоментно зайти и провести транзакции такому количеству людей", - отметил Булаев.

Он напомнил, что в России сейчас действуют две платформы онлайн-голосования: федеральная и московская. "И та, и другая система абсолютно дееспособна. И, естественно, не могут остановиться в своем развитии. Мы заканчиваем создание на базе ЦИК того, что мы называем ЦОД [центр обработки данных] системы ГАС "Выборы", в рамках которого реализация проекта ДЭГ получит абсолютно новое развитие и абсолютно новые возможности, чтобы и проводить процессы наблюдения, и обучать наблюдателей на нашей площадке. Я надеюсь, что к концу этого года мы будем иметь на базе ЦИК в рамках созданного ЦОД сегмент того, что будет позволять нам проводить ДЭГ вне зависимости от времени и поставленной задачи", - сказал зампред ЦИК.

О законопроекте

Депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин в декабре внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить единые правила проведения ДЭГ для всех регионов и на выборах всех уровней. Согласно документу, онлайн-голосование может проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных государственных информсистем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию. Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на референдуме РФ будет принимать Центризбирком.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что комиссия на выборах в 2022 году планирует немного расширить применение ДЭГ. По ее словам, выбор регионов для проведения онлайн-голосования будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям Центризбиркома. На выборах в сентябре 2021 года система ДЭГ применялась в семи регионах РФ - Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.