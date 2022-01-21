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Песков: вопрос военных баз РФ в Венесуэле не затрагивался в разговоре Путина и Мадуро

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "в целом двустороннее российско-венесуэльское взаимодействие носит очень многоплановый и партнерский характер"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вопрос размещения российских военных баз в Венесуэле не затрагивался в состоявшемся в четверг телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что "в целом двустороннее российско-венесуэльское взаимодействие носит очень многоплановый и партнерский характер". "И самые различные аспекты этого взаимодействия вчера обсуждались в ходе разговора", - добавил он.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, по итогам разговора лидеры условились активизировать российско-венесуэльские контакты на различных уровнях.

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Путин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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