Песков: вопрос военных баз РФ в Венесуэле не затрагивался в разговоре Путина и Мадуро

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Вопрос размещения российских военных баз в Венесуэле не затрагивался в состоявшемся в четверг телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что "в целом двустороннее российско-венесуэльское взаимодействие носит очень многоплановый и партнерский характер". "И самые различные аспекты этого взаимодействия вчера обсуждались в ходе разговора", - добавил он.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, по итогам разговора лидеры условились активизировать российско-венесуэльские контакты на различных уровнях.