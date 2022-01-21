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Кремль приветствует все усилия по урегулированию на Украине, в том числе турецкие

По словам пресс-секретарь президента, Россия также отмечает важность того, что Турция приглашает Донбасс к диалогу РФ и Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. РФ приветствует любые усилия, направленные на урегулирование ситуации на Украине, в том числе со стороны Турции. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Главным образом мы слышим заявления, которые делаются из Анкары. Я еще раз повторяю, можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации на Украине", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, получала ли Россия какие-либо предложения от Турции по вопросу урегулирования украинского вопроса.

Также Песков заявил, что Кремль отмечает важность того, что Турция приглашает Донбасс к диалогу РФ и Украины. "Мы слышали также заявления о том, что наши турецкие коллеги готовы пригласить [вместе с РФ и Украиной в Анкару также] представителей Донбасса. Это очень важный элемент, и мы обратили на это внимание", - подчеркнул представитель Кремля.

Теги
УкраинаТурцияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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