Рябков: США обещают предоставить ответ по гарантиям безопасности на следующей неделе

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Вашингтон обещает предоставить ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности на следующей неделе. Об этом заявил журналистам в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Они говорили, что [предоставят ответы] на следующей неделе. Планируем основательное, фундаментальное рассмотрение всех аспектов. Ситуация сложная, преднамеренное нагнетание с американской стороны не доставляет нужного фона. Но тем не менее будем этот настрой американский переформатировать, будем выводить их на работу по нашей повестке дня, по гарантиям безопасности", - сказал он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу встретится в Женеве с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как ожидается, стороны обсудят дальнейшие шаги в связи с представленными Москвой предложениями по гарантиям безопасности.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.