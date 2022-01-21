Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По темам сориентируем вас, или президент сам предпочтет сказать", - сказал Песков.

Он добавил, что у Путина уже состоялся международный телефонный разговор с финским коллегой Саули Ниинистё. Президент в пятницу работает в Кремле.