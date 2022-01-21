Песков прокомментировал инициативу США объявить РФ "государством - спонсором терроризма"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Проекты санкций, предлагаемых Западом в отношении России и абсурдных по своему содержанию, девальвируются по мере того, как растет их количество. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Согласно данным газеты The Washington Post, республиканцы в Конгрессе США предложили свой законопроект, предусматривающий объявление РФ "государством - спонсором терроризма" и введение санкций против российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов.

"Американские законодатели упражняются - кто на что горазд. Чем больше условных проектов, абсурдных по своему содержанию, абсурдных по предлагаемым мерам, тем больше они девальвируются", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, будет ли Москва принимать во внимание этот законопроект.

Как считает Песков, уже нецелесообразно комментировать каждое такое "упражнение".

В предложенный санкционный список попали действующие и бывшие чиновники, а также известные в России предприниматели и общественные деятели. В список вошли 35 человек, среди которых премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, мэр Москвы Сергей Собянин.

Инициатором проекта стал конгрессмен Джим Бэнкс. На сайте Конгресса США отмечается, что законопроект поступил на рассмотрение.