Лавров заявил, что не ждет прорыва от встречи с Блинкеном, но ждет ответа на инициативы РФ

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не ожидает прорыва от встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, однако ждет ответы на российские предложениям по гарантиям безопасности.

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"Вы упомянули в одном из недавних заявлений в ходе европейского турне, что от этой встречи вы не ждете прорыва. Мы тоже не ждем прорыва от этой встречи, мы ждем ответов на наши предложения. Предложения предельно конкретные. Ожидаем таких же конкретных ответов в русле и полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности. Чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны", - сказал он на встрече со своим американским коллегой.

"Мне очень будет интересно услышать, как США трактуют эти свои обязательства", - указал Лавров.

По словам министра, Россия рассчитывает, что переговоры в Женеве помогут США подготовить конкретные ответы на все предложения Москвы по гарантиям безопасности. Лавров считает хорошей идеей встречу с Блинкеным по гарантиям безопасности.

"Когда вы позвонили мне по телефону и предложили встретиться для того, чтобы вы могли более четко прояснить наши озабоченности, мы сочли это полезной идеей, поскольку рассчитываем, что она [встреча] поможет вам подготовить конкретные ответы на все наши предложения и внести свои контрпредложения, если у вас таковые есть", - сказал Лавров.

Кроме того, Россия рассчитывает, что Госдепартамент на фоне заявлений о так называемой российской дезинформации по Украине все-таки сконцентрируется на предложениях Москвы по гарантиям безопасности.

"Мы прочли вчера и сегодня огромное количество материалов, которые подготовил Госдепартамент относительно того, что вы назвали "дезинформацией России в огромном масштабе". Я с интересом ознакомился с этими работами. Надеюсь, что кто-то в Госдепартаменте был не занят и сконцентрировался все-таки на сути наших предложений, которые мы вам передали", - сказал глава МИД РФ.

20 января Госдепартамент опубликовал на своем сайте примеры приписываемой Москве "дезинформации", а также доклад, посвященный роли российского телеканала RT и агентства Sputnik в "дезинформации и пропаганде". По версии американского внешнеполитического ведомства, РФ "создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы". В 33-страничном докладе Госдеп утверждал, что RT и Sputnik "играют решающую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики".