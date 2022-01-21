МИД РФ: страны Прибалтики скоординированно атакуют русскоязычные и российские СМИ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Власти прибалтийских стран продолжают на своих территориях скоординированную атаку на российские и русскоязычные СМИ. Об этом говорится в распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"К сожалению, из года в год ситуация со свободой СМИ скатывается к полной деградации на всем пространстве Прибалтики. Власти этих стран - членов Евросоюза, которые выдают себя за ярых защитников демократических ценностей, продолжают скоординированно атаковать российские и русскоязычные СМИ и бороться с любым инакомыслием, - указали в министерстве. - Неприкрыто ограничивают свободу слова, под надуманным предлогом "защиты государственной безопасности" оказывают давление на неугодных журналистов, чинят всевозможные препятствия их профессиональной деятельности с прицелом на установление тотального контроля над медиапространством".

В МИД РФ напомнили, что 14 октября 2021 года в прокуратуру Латвии были переданы материалы уголовных дел на 14 журналистов, сотрудничающих с Baltnews и "Спутник", медиарегулятор этой страны безосновательно отозвал лицензию на вещание ретранслятора российского Первого канала - Первого Балтийского канала. В ведомстве отметили, что 29 октября суд в Риге вынес приговор в отношении известного в стране русскоязычного публициста и общественного деятеля Юрия Алексеева, назначив ему 14 месяцев тюрьмы, а Таллин продолжает оказывать жесткий прессинг на теперь уже местное русскоязычное СМИ "Спутник Медиа", успешно расправившись с его российским предшественником "Спутник Эстония".

"В более широком контексте речь идет о беспринципном и планомерном выдавливании вообще русского языка и всего, что с ним связано, из национального информпространства, системной дискриминации русскоговорящего населения, лишении его права на получение информации на родном языке, что закреплено международно-правовыми нормами и политическими обязательствами прибалтийских стран", - добавили в МИД РФ.

Как обратили внимание в МИД РФ, министерство и уполномоченные представители России постоянно привлекают внимание многосторонних площадок, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы, к происходящему в Прибалтике. "Многократно заявляли о недопустимости дискриминационной политики местных властей в ходе непосредственных контактов с ответственными представителями Евросоюза", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что "время "тихой дипломатии", которую исповедуют в отношении стран Прибалтики некоторые европейские чиновники, давно прошло, а сам подход, основанный на замалчивании и ретушировании грубейших нарушений прав журналистов и СМИ, себя полностью дискредитировал". "Мы ожидаем решительных действий по восстановлению функционирования там основополагающих демократических принципов в сфере плюрализма мнений и защиты свободы слова", - заявили в дипведомстве.