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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

Рябков заявил, что Россия никого не боится

Замглавы МИД РФ также сообщил, что Вашингтон обещает предоставить ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности на следующей неделе
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Александр Щербак/ТАСС

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом переговоров между США и Россией в Женеве заявил, что Москва не боится никаких других государств.

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"Мы не боимся никого, даже США", - приводит агентство Reuters слова российского высокопоставленного дипломата. Это был ответ на вопрос журналиста американской телекомпании CBS, "пугает ли Украина Россию".

Рябков также сообщил, что Вашингтон обещает предоставить ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности на следующей неделе.

21 января в Женеве начались переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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