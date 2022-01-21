Рябков заявил, что Россия никого не боится

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом переговоров между США и Россией в Женеве заявил, что Москва не боится никаких других государств.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

Отказ от расширения на восток и оружия у границ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

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"Мы не боимся никого, даже США", - приводит агентство Reuters слова российского высокопоставленного дипломата. Это был ответ на вопрос журналиста американской телекомпании CBS, "пугает ли Украина Россию".

Рябков также сообщил, что Вашингтон обещает предоставить ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности на следующей неделе.

21 января в Женеве начались переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.