Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из Финляндии Саули Ниинистё подробно рассказал о российских подходах к гарантиям безопасности. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике европейской безопасности в контексте недавних российско-американских переговоров в Женеве, а также встреч в рамках Совета Россия - НАТО и Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что Путин "подробно информировал об основополагающих российских подходах, подчеркнув, что в Москве ожидают обещанную партнерами по переговорам письменную, конкретную и развернутую реакцию на проекты документов о предоставлении юридических гарантий безопасности Российской Федерации".

"Была отмечена важность соблюдения принципа неделимости безопасности, зафиксированного в базовых документах ОБСЕ", - добавили в пресс-службе.

Также Путин в беседе с Ниинистё отметил, что Киев упорно уклоняется от выполнения "Минска-2". "При обсуждении перспектив разрешения внутриукраинского кризиса с обеих сторон подтверждена важность последовательной и полной реализации минского комплекса мер 2015 года как безальтернативной основы урегулирования", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Кремле, президент России отметил, что "Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским соглашениям, предусматривающих, в частности, налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и конституционное оформление особого статуса Донбасса".

Также в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры РФ и Финляндии поздравили друг друга с юбилеем договора об основах отношений стран. "Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 30-летия подписания Договора между Россией и Финляндией об основах отношений, ознаменовавшего начало нового этапа российско-финляндского взаимодействия", - говорится в сообщении.

Документ был подписан 20 января 1992 года в Хельсинки. Он регламентировал двустороннее взаимодействие стран и положил начало их дальнейшему сотрудничеству.