Лавров и Блинкен начали встречу с дружеского рукопожатия

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу начали двусторонние переговоры в Женеве с дружеского рукопожатия на камеры, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В начале встречи главы внешнеполитических ведомств зашли в зал, где их уже ждали российские и американские журналисты, и направились к флагам своих стран.

Лавров, очевидно, планировал поздороваться с Блинкеном с помощью прикосновения локтями, что уже стало традиционным видом приветствия во время пандемии, однако его коллега протянул ему руку. В ответ российский министр улыбнулся и пожал своему визави руку. Затем министры направились к своим столам.

Делегации расположились за отдельными белыми столами, украшенными вазами с орхидеями и сиренью. Как ожидается, встреча продлится около двух часов. Затем главы внешнеполитических ведомств проведут для журналистов отдельные брифинги.