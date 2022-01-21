В Москве усовершенствуют сервис для наблюдения за онлайн-выборами

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сервис для наблюдения за онлайн-голосованием в Москве усовершенствуют, он будет доступен и понятен любому желающему проследить за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Об этом сообщил в пятницу начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"На [избирательной] компании этого года будем готовы предоставить инструментарий, который позволит любому гражданину РФ стать электронным наблюдателем: <…> доработаем электронный "сейф-пакет", разработанный федеральными коллегами, чтобы можно было не просто сохранять транзакцию, а делать это в любом интернет-браузере и любому пользователю: зашли на портал, нажали кнопочку "Хочу стать электронным наблюдателем" и с этого момента стали тем самым гарантом электронных выборов, которые проходят", - сказал Костырко в ходе слушаний в ОП РФ по законопроекту о единых правилах ДЭГ.

По его словам, после расшифровки и публикации результатов электронного голосования наблюдатели смогут самостоятельно, "без дополнительных знаний и умений" проверить, что количество онлайн-голосов за кандидатов верно.

"Критика, которая сейчас звучит [в адрес наблюдения за ДЭГ заключается в том, что] наблюдатель - это обычный человек, который пришел на участок и смотрит, что бюллетени выдаются тем, кто пришел с паспортом, и смотрит на прозрачную урну или КОИБ, куда падают бюллетени, что не требует никаких знаний. <…> [Остаются] вопрос повышения эффективности и вопрос привлечения к этому наблюдателей не только профессиональных, но и расширения их круга за счет простых граждан как дополнительная гарантия честности и прозрачности выборов", - заключил Костырко.