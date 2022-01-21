В Тюменской области назначен новый уполномоченный по защите прав предпринимателей

ТЮМЕНЬ, 21 января. /ТАСС/. Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тюменской области назначили Павла Меньщикова. Об этом в пятницу сообщили журналистам в инфоцентре правительства региона.

"Губернатором Александром Моором принято решение об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области. Павел Меньщиков приступит к исполнению обязанностей с 24 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Предыдущий бизнес-омбудсмен Ларису Невидайло освободили от замещаемой должности в связи с переходом на другую работу 25 декабря 2021 года. Как сообщила ТАСС Лариса Невидайло, Павел Меньщиков с 2014 года работал в структуре института уполномоченных по защите прав предпринимателей. "Это человек, с которым я семь лет проработала, я думаю, это достойный кандидат на эту должность, всю работу структуры знает, был моей правой рукой, он очень хороший юрист", - сказала Невидайло.