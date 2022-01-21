Переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве завершились

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена завершилась после полутора часов переговоров, передает корреспондент ТАСС.

До переговоров, где должны были обсуждаться предложения России по гарантиям безопасности, и российская, и американская стороны заявили, что не ждут прорыва. Ожидается, что главы дипведомств проведут раздельные пресс-конференции по итогам встречи.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.