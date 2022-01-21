Рябков: РФ примет серьезные политические решения, если ответ США будет разочаровывающим

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия будет принимать серьезные политические решения, если ответ США на предложения Москвы о гарантиях безопасности окажется разочаровывающим. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала " Россия-24 ".

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"Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны", - сказал замглавы МИД.

"Но роль дипломатии в любом случае центральная, - добавил Рябков. - Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы".

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.