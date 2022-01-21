Лавров: встреча с Блинкеном поможет США подготовить ответы по гарантиям безопасности

Отвечая на вопрос о продолжительности встречи с госсекретарем США, Лавров указал: "В принципе, пунктуальность не может быть плохим знаком, и, как вы и сказали, мы планировали встречу на 1,5 часа, потому что нам было примерно понятно, что мы будем обсуждать".

"Нам не было нужды воспроизводить все то, что прозвучало на российско-американских переговорах здесь же, в Женеве, 10 января и на переговорах в Совете Россия - НАТО 12 января. Мы, конечно, этого не повторяли. Мы уже слышали первую реакцию Соединенных Штатов, пока устную, на то, что обсуждалось в тех двух форматах на уровне наших заместителей. И реакция, как, в общем, американская сторона и просила нас, когда просила провести эту встречу, была предварительной, нас об этом предупредили, и она сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес, ответы на которые помогут американской стороне, как мне сказал еще по телефону несколько дней назад Энтони Блинкен, помогут американской стороне подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты договора с США и соглашения с НАТО. В общем сегодня все это и произошло", - сказал он.

Обмен мнениями

Глава МИД РФ отметил, что встреча была промежуточной. "Энтони Блинкен сказал, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, который поможет им на следующей неделе - это было уже несколько раз подчеркнуто - представить нам письменную реакцию", - сказал Лавров.

"Мы сегодня услышали некоторое повторение аргументов о свободе выбора, свободе выбора альянсов, военных союзов, но мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выбора союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств, - отметил глава МИД РФ. - Попросили Энтони Блинкена и его команду объяснить нам, как они трактуют вот эту часть тех обязательств, которые были на политическом уровне приняты в ОБСЕ и не раз там подтверждены".

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.