Эксперт: встреча Лаврова и Блинкена должна исключить риск "фатальных провокаций"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Главным позитивным итогом встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве может стать договоренность о продолжении диалога по проблемам безопасности. В этом случае сторонам удастся исключить риск фатальных провокаций. Такое мнение в пятницу в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

По его словам, какой-то конкретики и радикальных шагов сторон по результатам российско-американских переговоров ждать не приходится. "Самое конкретное, что эти переговоры могут принести - это дальнейшие переговоры. Главное - это то, что в дальнейшем диалог будет продолжаться, а не закончится какой-нибудь чудовищной провокацией со стороны каких-нибудь радикалов на Украине или где-то еще", - отметил собеседник агентства.

В противном случае РФ и США могут констатировать, что им больше не о чем разговаривать. Это значительно повысило бы риски. "И тогда стороны будут думать, что делать дальше: где какая провокация состоится и как на нее реагировать, - пояснил эксперт. - Четкость и внятность результата будет заключаться в том, появятся или нет пункты для дальнейших разговоров. Другого мы ожидать не можем. Невозможно ожидать от Блинкена, от американского руководства каких-то радикальных шагов - больше демагогии".

Быстрицкий указал на взрывоопасный контекст, который сопровождает встречу Лаврова и Блинкена, и острую ситуацию в сфере безопасности. "Многие силы пытаются интенсифицировать трения, в том числе и в Соединенных Штатах, но не только. Мы видим, что Украина, как главный бенефициар всего этого противостояния, пытается всех поставить перед сложным выбором, всех спровоцировать на конфликт и так далее", - пояснил аналитик. Таким образом, если стороны условятся "продолжить разговор в будущем и обозначат точки, по поводу которых может быть достигнуто соглашение", подобного сценария удастся избежать.

Эксперт также указал, что ответ США по гарантиям безопасности, который РФ ожидает получить на этой неделе, будет содержать весьма осторожные, витиеватые формулировки. В частности, он обратил внимание на высказывания американского президента Джо Байдена на пресс-конференции в среду о возможности большого или "незначительного вторжения" России на Украину. "Байден же выразился действительно уклончиво, он, строго говоря, пояснил до каких пределов могут идти США по Украине: да - экономические санкции, возможно, суровые, но воевать - нет. И это очень важный момент", - резюмировал эксперт.

"Мне кажется, что здесь очень многое сейчас, я не знаю, понимают ли это сами американцы или нет, зависит от Соединенных Штатов: насколько их элита, погрязшая во внутренних расстройствах, сумеет сконцентрироваться и все-таки сообразить, что ей делать. Поскольку угроза, которая сейчас исходит от непродуманных действий США, способных вызвать общий обвал, к сожалению, реальна", - заключил Быстрицкий.

О переговорах по гарантиям безопасности

Лавров и Блинкен в пятницу начали двусторонние переговоры в Женеве. 17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.