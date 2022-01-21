Лавров: опыт общения России с Западом изобилует случаями невыполнения им обещаний

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Опыт общения России с западными странами изобилует примерами о невыполнении ими обещаний по проблематике европейской безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

что показал первый раунд переговоров по безопасности между РФ и США

Женевский старт: что показал первый раунд переговоров по безопасности между РФ и США

"Опыт нашего общения с западными коллегами по проблематике европейской безопасности изобилует примерами, когда что-то обещалось, а потом не выполнялось", - сказал он.

"С этим [выполнением обещаний], конечно, у американских наших коллег, других западных европейцев, натовских членов, плоховато", - констатировал Лавров.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.