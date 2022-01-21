Участники слушаний в ОП поддержали концепцию проекта о единых правилах онлайн-голосования

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Участники общественных слушаний по законопроекту о единых правилах применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в пятницу поддержали концепцию документа, рекомендовав внести поправки в части организации общественного наблюдения. Об этом говорится в резолюции по итогам слушаний, прошедших в Общественной палате РФ, которая есть в распоряжении ТАСС.

"Участники слушаний поддерживают концепцию федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" (в части совершенствования законодательства при проведении дистанционного электронного голосования)" с учетом высказанных рекомендаций", - говорится в тексте.

Участники слушаний рекомендуют Госдуме в рамках подготовки ко второму чтению рассмотреть возможность внесения в законопроект поправок, в соответствии с которыми при проведении ДЭГ кандидаты, избирательные объединения, субъекты общественного контроля получат право назначать наблюдателей в избирательную комиссию. Особенности участия в выборах таких наблюдателей могли бы определяться Центральной избирательной комиссией РФ по согласованию либо по итогам консультаций с Общественной палатой, отмечают общественники.

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты РФ, общественных палат регионов, депутаты Госдумы, представители политических партий, органов государственной власти, ЦИК России, Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченного по правам человека в РФ, общественных организаций, эксперты в сфере IT-технологий и электоральных процедур.

Депутаты-единороссы Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин в декабре внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить единые правила проведения ДЭГ для всех регионов и на выборах всех уровней. Согласно документу, онлайн-голосование может проходить только с использованием ГАС "Выборы" или других сертифицированных государственных информсистем. Документ также уточняет, что ДЭГ может проводиться с использованием региональных государственных информационных систем, прошедших сертификацию. Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы госвласти и на референдуме РФ будет принимать Центризбирком.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщала, что комиссия на выборах в 2022 году планирует немного расширить применение ДЭГ. По ее словам, выбор регионов для проведения онлайн-голосования будет зависеть от их желания и готовности, а также от соответствия требованиям Центризбиркома. На выборах в сентябре 2021 года система ДЭГ применялась в семи регионах РФ - Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.