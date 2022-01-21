Лавров: Россия никогда устами своих официальных представителей не угрожала Украине

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Россия никогда не угрожала украинскому народу от лица своих официальных представителей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Россия никогда, нигде, ни разу, устами свих официальных представителей не угрожала украинскому народу", - сказал он.

Министр добавил, что эта тема обсуждалась на встрече с Блинкеном, госсекретарь США согласился с тем, что "нужно более разумно вести диалог". Глава российского дипведомства выразил надежду, что после этого у Запада "поубавятся" эмоции по ситуации вокруг Украины. "Мы откровенно с Тони Блинкеном об этом поговорили, он согласился, что нужно более разумно вести диалог. Надеюсь, что эмоции поубавятся, хотя гарантий никаких нет", - добавил он.

Вместе с тем, РФ дала разъяснения Вашингтону по поводу якобы планируемого Москвой нападения на Украину. По оценке Лаврова, США в свою очередь не стали должным образом комментировать присутствие американских военных в Европе.

"Все ответы на вопросы, которые звучали, мы предоставили, говорят: да, это ваша территория, мы это признаем, но многовато что-то вы войск собрали [возле границы с Украиной]. И, при этом, тут же, в одном предложении, заявляется, что то, что делают американцы со своими войсками в Европе, это не наше дело", - добавил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия не исключает, что реакция Запада на ситуацию вокруг Украины может быть прикрытием линии Киева по саботажу "Минска-2". "Мы не исключаем, что эта истерика, которую сейчас раскручивают наши западные коллеги, она направлена на то, что если не спровоцировать какие-то украинские силовые действия на Донбассе, то как минимум чтобы прикрыть линию киевского режима на полный саботаж минских договоренностей", - указал он.

Украинская тематика в гарантиях по безопасности

По словам Лаврова, США наверняка упомянут украинскую тематику в своих письменных ответах на российские предложения по гарантиям безопасности.

"Наши американские коллеги в очередной раз пытались сегодня поставить Украину во главу угла всего этого [переговорного] процесса, - отметил он. - Мне показалось, что в итоге после наших объяснений они, сохранив свои озабоченности, как они их называют, все-таки поняли, что нужно концентрироваться на содержании наших предложений, и обещано было, еще раз подчеркну, предоставить нам на следующей неделе письменную реакцию на наши предложения. Почти уверен, что каким-то образом так или иначе там Украина тоже прозвучит, но не услышал сегодня ни одного аргумента, который бы обосновывал американскую позицию по вопросу того, что происходит на российско-украинской границе. Только озабоченности, озабоченности, озабоченности".

Содействие выполнению минских договоренностей

Блинкен подтвердил в ходе переговоров слова американского президента о готовности Вашингтона содействовать выполнению минских договоренностей, сообщил Лавров.

"Энтони Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден говорил об их готовности содействовать реализации Минских договоренностей, и я его призвал в очередной раз использовать свое решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ, который призван положить конец внутриукраинскому конфликту", - отметил глава МИД РФ.