Лавров заявил, что Путин всегда готов к контактам с Байденом

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин всегда готов к новым контактам с американским коллегой Джо Байденом, однако в вопросе возможной организации очередного саммита не стоит забегать вперед. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Давайте не будем забегать вперед", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возможности саммита РФ - США после получения ответов Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

"Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом. Ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены, чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров", - добавил Лавров.