Лавров сообщил, что на встрече с Блинкеном повторил требование о нерасширении НАТО

"Что касается нашего принципиального подхода о необходимости прекратить бесконечное расширение НАТО на Восток, мы его, конечно же, повторили. Энтони Блинкен повторил свою позицию насчет права выбирать союзы, я, как уже упомянул, поинтересовался, как Америка собирается выполнять свои обязательства, которые в рамках ОБСЕ, наряду с правом выбирать союзы, были одобрены на высшем уровне - обязательство не укреплять ничью безопасность за счет ущемления безопасности других. Он обещал объяснить, как США относятся к выполнению этого своего обязательства", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Глава российского МИД напомнил, почему вопрос он нерасширении НАТО является принципиальным для РФ. "Насчет нашего принципиального вопроса о нерасширении НАТО - нас многие спрашивают, почему? Да потому что этот блок был создан против Советского Союза, а сейчас он работает против РФ, причем это записано в доктринальных документах", - сказал министр.

"И вот вам такой пример: когда восточноевропейцы, прежде всего те же поляки, страны Прибалтики рвались в НАТО, мы предупреждали Запад, что это будет ошибкой, что это никоим образом не укрепит безопасность самой НАТО и лишь будет подогревать экстремистские настроения, нас заверяли многократно - совсем наоборот, мы их примем в НАТО, и вот эти у них фобии, которые остались еще с советских времен, улягутся, и это будут мирные, добрые ваши соседи. Ровно наоборот все получилось", - отметил Лавров.

Он констатировал, что сегодня русофобское меньшинство во главе с Польшей и странами Прибалтики сегодня правит бал не только в НАТО, но и в ЕС, заставляя продолжать тупиковую антироссийскую политику по всем вопросам.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.