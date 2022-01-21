Лавров сообщил, что планирует новый контакт с Блинкеном после получения ответов США

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Новый контакт с госсекретарем США Энтони Блинкеном запланирован после получения письменных ответов Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с Блинкеном, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы ждем ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне", - сказал он.

В отношении возможности контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена после получения письменных ответов Лавров призвал "не забегать вперед". "Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом. Ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены, чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров", - резюмировал министр.

Ранее Лавров сообщил, что РФ и США договорились, что Вашингтон на следующей неделе представит письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.