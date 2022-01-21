Лавров призвал не спекулировать вопросом о признании независимости ЛНР и ДНР

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отказаться от спекуляций в вопросе признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, отметив, что Кремль уже высказал свою позицию на эту тему.

"Я спекулировать не буду, на эту тему уже высказали комментарии в Кремле", - отметил он в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров подчеркнул, что проведенный в Луганской и Донецкой областях референдум стал поворотным моментом в истории украинского кризиса.