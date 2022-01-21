Лавров: Россия ждет конкретных шагов от Чехии для улучшения двусторонних отношений

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Россия ожидает от чешского правительства конкретных предложений по улучшению двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в пятницу по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Что касается нового чешского правительства, мы слышим то, что заявляется, но, конечно, будем определяться, когда эти слова воплотятся в какие-то конкретные предложения, знаки в наш адрес", - сказал он.

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля 2021 года, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 дипломатов РФ, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. 14 мая 2021 года на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия.