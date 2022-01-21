Лавров в шутку посоветовал Госдепу проверить CNN на достоверность информации

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что Госдепартаменту США следует проверить телеканал CNN на точность в изложении фактов.

"Я думаю, что Госдепартаменту надо еще методы работы CNN проанализировать на предмет справедливости информации, аккуратности в изложении фактов, - сказал министр с иронией, отвечая на вопрос телеканала на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. - Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так".

"Но утверждая о том, что это произойдет, вы тут же спрашиваете - а почему сейчас? А когда не нападать-то нам? Странный вопрос", - добавил Лавров.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.