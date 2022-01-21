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Протесты в Казахстане

Лавров попросил Блинкена объяснить реакцию США на обращение Казахстана в ОДКБ

По словам главы МИД РФ, госсекретарь никак не прокомментировал просьбу

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на переговорах в Женеве попросил госсекретаря США Энтони Блинкена объяснить реакцию Вашингтона на задействование сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.

"Я спросил сегодня Блинкена, как он может объяснить, что после того, как президент Казахстана обратился на основе Устава ОДКБ за помощью в подавлении террористической угрозы, которая подпитывалась извне, он [Блинкен] публично стал заявлять: пусть Казахстан нам объяснит, зачем он это сделал. Но он никак не прокомментировал", - сказал глава МИД РФ.

"Это отражает менталитет западного сообщества, которое непоправимо уверено в собственной исключительности, что им можно все, а другим - если они разрешат", - добавил Лавров.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПротесты в Казахстане
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