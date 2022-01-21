Косачев: США не удалось сделать главной темой переговоров "агрессию России против Украины"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Американская сторона в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США в Женеве пыталась навязать сценарий, по которому во главе угла встали бы вопросы "российской агрессии против Украины", а все прочие темы остались бы вторичными. Такое мнение выразил в пятницу вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Как известно, к этим переговорам стороны подошли, я бы сказал, в разных реальностях: Россия предельно конкретно поставила вопрос о гарантиях безопасности, без которых фактически невозможно никакое из нынешних спорных досье, включая украинское. Американская же сторона всеми средствами демонстрировала, что объединенный Запад занят исключительно попытками остановить "российскую агрессию против Украины", считая все прочие вопросы вторичными", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам сенатора, высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам переговоров показали, что именно этот сценарий попытались навязать американцы. "Однако по итогам удалось выйти на разговор на более важные темы. И есть, в частности, обещание передать российской стороне письменный ответ на наши предложения", - отметил Косачев.

Он полагает, что содержание ответа Вашингтона "в определенной мере можно предсказать уже сегодня", однако то, что в настоящее время звучит вслух, "чаще имеет агитационно-пропагандистский характер, противоречит и реалиям, и фундаментальным документам в сфере европейской безопасности". "Поэтому посмотрим, что именно напишут на бумаге. Здесь уже откровенно увиливать не получится", - считает вице-спикер Совфеда.

Он указал, что в ходе встречи еще раз прозвучало, что Россия ни в одном из документов или выступлений не угрожала Украине, а потому оснований для выводов о якобы предстоящей агрессии попросту нет.

"А вот угрозы со стороны высшего украинского руководства в адрес русских звучали неоднократно. Сигналы о том, что идея решить силовым способом конфликт на Донбассе, поступают все чаще и чаще, и потому нарастающая истерика на тему "вторжения России" очень похожа на медийную "артподготовку", которая призвана заранее представить действия Киева как "оборонительные". Накачивание Украины оружием при параллельном муссировании темы "российской агрессии" - это очень похоже на подготовку к масштабной провокации", - написал Косачев.

Он в очередной раз констатировал, что без выполнения Киевом минских соглашений не будет решения внутриукраинского конфликта и искусственно привязанного к нему Западом кризиса в отношениях с Россией. "Ждем письменного ответа", - напомнил заместитель председателя СФ, добавив, что об окончательных итогах переговорах глав внешнеполитических ведомств России и США "нужно будет судить по последующим действиям".