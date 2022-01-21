Почти 40 тыс. страниц госорганов размещены в "ВКонтакте", 14 тыс. - в "Одноклассниках"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Почти 40 тыс. страниц и сообществ государственных органов и организаций разного уровня размещаются в социальной сети "ВКонтакте", еще 14 тыс. - в "Одноклассниках", на зарубежных платформах они представлены в меньшей степени. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы" Андрей Цепелев.

"Больше всего госорганов и госорганизаций представлено во "ВКонтакте" - почти 40 тыс. пабликов (57%), еще 14 тыс. - в "Одноклассниках" (20%). В зарубежных соцсетях госпабликов значительно меньше. По ситуации на январь этого года у пабликов органов власти и бюджетных учреждений, по нашим оценкам, совокупно 55 млн подписчиков", - сказал Цепелев.

В пресс-службе организации уточнили, что речь идет о страницах и сообществах региональных и муниципальных органов власти, министерств и бюджетных учреждений - больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев и так далее. Они упрощают получение людьми социально важной информации. Обучение администраторов этих страниц проводятся специалистами "Диалога" по поручению Минцифры.

"Среди рекомендаций, которые даются "Диалогом": паблик органа власти должен вестись живым и не бюрократическим языком, в нем должен быть качественный новостной и визуальный контент, в том числе короткие видеоролики", - уточнили в организации.

Кроме того, в 2021 году чат-боты региональных администраций появились в 10 пилотных регионах. Наибольше количество подписчиков набрали Калужская, Омская области, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ. "Используя чат-бот, житель может задать вопрос через мессенджеры Telegram, Viber, сообщения "ВКонтакте" и получить официальный ответ от правительства региона в режиме личной переписки в том же мессенджере", - пояснил Цепелев. Ранее в "Диалоге" заявляли, что в 2022 году подобные чат-боты будут запущены во всех регионах РФ.