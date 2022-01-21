Посольство РФ заявило, что тема "российской угрозы" не дает покоя эстонским политикам

ТАЛЛИН, 21 января. /ТАСС/. Посольство РФ в Таллине заявило в пятницу, что тема "российской угрозы" не дает покоя политикам и высокопоставленным военным в Эстонии.

"Тема "российской угрозы" не дает покоя эстонским политикам и высокопоставленным военным. Изо дня в день в Таллине тиражируются заявления об "агрессии" России и необходимости поддержки Украины, включая поставку вооружений. 19 января из уст командующего Силами обороны Мартина Херема прозвучали очередные инсинуации о "высокой вероятности нападения России на Украину", - говорится сообщении на его странице в Facebook.

Диппредставительство подчеркивает, что очередной всплеск антироссийской риторики в Эстонии совпал с идущими в республике дебатами о ситуации с ростом цен на коммунальные услуги. "С сожалением приходится констатировать, что вместо объективного анализа причин высокой стоимости электричества и газа некоторые политики решили, что называется, переложить с больной головы на здоровую, обвинив в росте цен нашу страну", - указывает посольство РФ.

"Что касается деградации военно-политической обстановки в Европе. Российской стороне необходимы юридические гарантии безопасности. Наши подходы были предельно четко изложены на переговорах с США в Женеве 10 января, а также с НАТО и в ОБСЕ 12 и 13 января. Диалог подтвердил, что Россия готова к предметным дискуссиям вопреки спекуляциям на тему "вторжения на Украину", - отмечает российское диппредставительство.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января указанные инициативы обсуждались на совещании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.