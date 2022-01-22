В посольстве РФ заявили, что угрозы Токио в адрес Москвы неприемлемы и контрпродуктивны

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Попытки Японии угрожать России в контексте ситуации вокруг Украины "некими сильными действиями, скоординированными с Соединенными Штатами и другими союзниками и партнерами" являются неприемлемыми, бессмысленными и контрпродуктивными для атмосферы российско-японских отношений. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении посольства РФ в Японии.

"С недоумением ознакомились с сообщениями о том, что на вчерашнем саммите Япония - США японская сторона в украинском контексте пыталась грозить России некими "сильными действиями", да еще и "скоординированными с Соединенными Штатами и другими союзниками и партнерами". Очевидны неприемлемость и бессмысленность таких сентенций, равно как и их контрпродуктивность для атмосферы российско-японских отношений и диалога", - подчеркивается в сообщении, размещенном на страницах посольства в социальных сетях. Российское дипломатическое представительство также посоветовало японской стороне "глубже вчитаться в суть российских инициатив по взаимным гарантиям безопасности с США и НАТО", а также "непредвзято оценить агрессивную деятельность североатлантического альянса по его расширению на Восток вплотную к границам России и военному освоению территории соседней" Украины.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на прошедших в пятницу в формате телеконференции переговорах договорились продолжить тесное сотрудничество по ситуации вокруг Украины. Как рассказал журналистам по итогам этих переговоров глава японского правительства, стороны "подтвердили необходимость продолжить тесное сотрудничество, направленное на предотвращение вторжения России на Украину". Кисида также подчеркнул, что лидеры двух государств подтвердили, что США вместе с партнерами и союзниками продолжат тесное сотрудничество по вопросу "жесткого ответа на любую агрессию" в сторону Украины.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и Минским соглашениям.