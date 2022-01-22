Путин и Пашинян обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Беседа состоялась по инициативе армянской стороны, сообщили в пресс-службе Кремля.

О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

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Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"С учетом текущего председательства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках ОДКБ", - говорится в сообщении.

Путин также кратко проинформировал Пашиняна о ходе переговоров по гарантиям безопасности РФ. "По просьбе Никола Пашиняна президент России кратко информировал о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности Российской Федерации", - сообщили в Кремле.

Президент РФ и премьер-министр Армении обсудили договоренности, зафиксированные в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

"Рассмотрены практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, в том числе вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией армяно-азербайджанской границы", - говорится в сообщении.

Отмечена целесообразность продолжения работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция), добавили в Кремле.