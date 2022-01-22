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Кризис на Украине
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Козак примет участие 25 января в Париже в переговорах в "нормандском формате"

Источник в администрации президента сообщил, что об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском на переговорах с политическими советниками по "нормандскому формату"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак примет участие 25 января в Париже во встрече политических советников "нормандского формата". Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в администрации президента.

"Политические советники "нормандского формата" проведут очную встречу в Париже 25 января, об этом предварительно договорились 6 января в Архангельском", - сказал собеседник агентства.

6 января Козак провел в Москве переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. Встреча прошла по приглашению российской стороны. Как сообщил тогда журналистам Козак, стороны "договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить [конфликт на востоке страны]".

10 января внешнеполитические советники лидеров стран "нормандского формата", Германии и Франции, провели в Киеве встречу с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

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Козак, Дмитрий НиколаевичРоссияКризис на Украине
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