Эксперт: встреча Лаврова и Блинкена в Женеве не привела к сдвигу в позициях сторон

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена в Женеве дала надежду на то, что резкого обострения ситуации в Европе не будет, но при этом не привела к серьезным сдвигам в позициях сторон. Об этом в беседе с ТАСС заявил в субботу генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"В любом случае хорошо, что продолжается российско-американский диалог, в том числе на уровне руководителей дипломатических ведомств. Хорошо, что стороны не исключают возможности проведения нового саммита. При этом встреча, может быть, немного обнадежила наблюдателей, что в ближайшем будущем вряд ли последует какое-то резкое обострение ситуации в Европе. Но тем не менее она не привела к какому-то серьезному сдвигу позиций сторон", - сказал он.

Эксперт при этом отметил, что прорыва на переговорах Лаврова и Блинкена никто и не ожидал. По словам Кортунова, встреча в Женеве показала, что приоритеты у сторон различные. "Госсекретарь [Энтони] Блинкен, естественно, основное внимание пытался сосредоточить на обсуждении ситуации на российско-украинской границе и призывал Россию к деэскалации. Но Россия вполне могла от этого разговора и уйти, поскольку то, что она делает на своей территории, строго говоря, не нарушает никаких международных договоренностей, поэтому является внутренним делом России", - указал он. В свою очередь Блинкен, полагает Кортунов, мог уйти от разговора о гарантиях безопасности, мотивировав это тем, что США не уполномочены от имени НАТО вести переговоры с Москвой в одиночку.

В то же время, по мнению эксперта, есть вопросы, беспокоящие стороны в равной степени. "Например, вопросы, касающиеся предотвращения нового раунда гонки ядерных вооружений в Европе, - пояснил он. - Поскольку Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже не действует, конечно, есть опасность того, что новое поколение ракет средней и меньшей дальности будет размещено обеими сторонами в центре европейского континента, что не повысит безопасность".

Письменный ответ на предложения РФ

Комментируя возможное содержание письменного ответа США на российские предложения, Кортунов напомнил, что в дипломатической практике не принято отказываться. "Скорее всего, Запад попытается выбрать из пакета российских предложений то, что считает возможным, и отвергнуть то, что возможным не считает. Будет сказано, что часть вопросов не могут быть предметом обсуждения. В частности, НАТО не будет изменять свои уставные документы в угоду России, - убежден Кортунов. - Но какие-то вопросы, затронутые Россией, вполне могут стать предметом дальнейших обсуждений: восстановление работы Совета Россия - НАТО, создание буферной зоны по линии разграничения сил России и НАТО в Европе. Может быть, какие-то меры доверия в военной сфере, новые переговоры об ограничении обычных вооруженных сил в Европе".

При этом, по его словам, открытым остается вопрос о дальнейших шагах Москвы. "Это уже зависит от решения нашего высшего руководства. В том числе оно будет зависеть от того, каким будет удельный вес тех предложений, которые Запад готов обсуждать, - отметил Кортунов. - Решение фактически сводится к двум вариантам: либо Россия занимает позицию "все или ничего" - вы принимаете все наши предложения, и тогда мы будем продолжать разговор, если вы от основных предложений отказываетесь, мы не видим смысла обсуждать более мелкие, частные, технические аспекты наших отношений. Это один подход, жесткий. А второй подход заключается в том, что лучше немного, чем ничего. То есть давайте начнем разговор с вопросов, где нам легче договориться. Может быть, даже технических, непринципиальных вопросов. Но если мы сможем продвинуться вперед хотя бы в этих вопросах, то у нас тогда появится перспектива потом заняться более сложными, принципиальными, политически нагруженными аспектами наших отношений".