Володин назвал единственно правильным путем диалог между Госдумой и Радой

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Выстраивание диалога между Госдумой и Верховной радой Украины - это единственно правильный путь, без диалога нет доверия. Такое мнение в субботу выразил спикер Думы Вячеслав Володин.

"Сегодня председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказался о необходимости диалога между Государственной думой и Верховной радой", - написал Володин в своем Telegram-канале. "Это единственно правильный путь. Без диалога нет доверия. Без доверия нет развития", - добавил спикер.