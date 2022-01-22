Захарова назвала публикацию о "просьбе не нападать на Украину" операцией спецслужб США

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Москва ждет провокаций со стороны США и ведомого ими киевского режима, не исключая при этом и военных провокаций. Об этом в субботу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима, как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более, опыт имеется богатый", - написала она в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на публикацию агентства Bloomberg со ссылкой "на китайского дипломата" о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля, "чтобы не портить праздник". "Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg", - указала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ сыронизировала, что "дипломатом в Китае" на самом деле являются американцы. "Ни к кому из тех, кто обязан или хотя бы мог обладать этой информацией, за подтверждением "журналисты под прикрытием Bloomberg" не обращались. Хотя у Bloomberg было в старые и не такие злые времена "золотое правило" - не менее двух, а то и трех верифицированных источников должны подтвердить добытые сведения", - отметила она.

"Я понимаю, что, судя по американским СМИ, Россия давно должна была "напасть", - продолжила с иронией Захарова. - А мы все никак "не нападем". И вот вроде по их логике прекрасный момент - Олимпиада в Китае, которую эти же американские СМИ с подачи Вашингтона обливают грязью не первый месяц. Bloomberg объединяет две темы и выстреливает, но мимо. Потому что теперь все вспомнят, кто именно любит совершать акты агрессии в ходе Олимпиады в Китае на самом деле". Дипломат напомнила в этой связи, что нападение Грузии на Южную Осетию было совершено назадолго до начала летних Олимпийских игр в Пекине в августе 2008 года.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.