Посол РФ: размещение военных баз России в Венесуэле невозможно по конституции республики

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил в субботу, что размещение военных баз РФ в стране невозможно по конституции республики.

"Что касается военных баз российских, то это очевидно. Для этого достаточно заглянуть в Конституцию Венесуэлы, где прямо сказано, что военных баз на территории быть не должно и не может", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Посол также сообщил, что специалисты РФ работают в Венесуэле, повышая обороноспособность страны. "Здесь продолжают работать наши специалисты, которые занимаются ремонтом и обслуживанием военной техники. Мы усиленно повышаем обороноспособность Венесуэлы", - сказал он.

Также Мелик-Багдасаров заявил, что Венесуэла готова оказать военную помощь РФ при обострении отношений с США. "Безусловно, - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Каракас оказать военно-техническую помощь Москве в случае резкого ухудшения отношений между Россией и США. - С тех самых первых минут истерики, которая случилась после слов заместителя министра иностранных дел Сергея Алексеевича Рябкова [о вероятности развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе] на Западе, в Америке, мне звонили венесуэльские политики и члены кабинета министров, я с ними встречался, и они говорили о своей однозначной и вообще без колебаний поддержке, поскольку они прошли все это и проходят вместе с нами".