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Москва призвала британский МИД прекратить провокационную деятельность

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, Британии следует сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. МИД России, комментируя заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины, призвал британских коллег перестать заниматься провокациями.

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"Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - заявили ТАСС в МИД РФ.

Ранее МИД Великобритании выступил с утверждениями, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В новость внесена правка (02:12 мск) - передается с исправлением опечатки во втором абзаце, верно - страны.

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