Посольство РФ призвало Лондон прекратить опасные риторические провокации по поводу Украины

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Посольство России в Соединенном Королевстве призвало МИД Великобритании прекратить опасные риторические провокации по поводу Украины, объяснив постоянное подогревание антироссийских настроений Лондоном его пребыванием на обочине настоящих дипломатических процессов.

"Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности", - сообщил корреспонденту ТАСС представитель российского диппредставительства.

"Последняя же новость - о намерении России привести к власти в Киеве бывшего депутата Верховной Рады [Евгения Мураева], который в самой России находится под санкциями как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности, - и вовсе анекдотична", - заметили в посольстве. "Оказавшись в результате своей недальновидной линии на обочине реальных дипломатических процессов, Лондон видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений", - добавил российский дипломат, назвав эти заявления абсурдными.