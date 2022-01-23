{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зась: военная активность НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не укрепляет безопасность

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Военная активность НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности, надо снижать градус напряженности. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в эфире телеканала ОНТ в субботу, касаясь темы белорусско-рооссийских учений "Союзная решимость - 2022".

"В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран. Прежде всего, в восточно-европейском регионе. - сказал Зась. - Создается определенный источник угроз. Поэтому мы считаем важным снижать этот градус напряженности, военной активности".

Запад спорит о том, "что на уме у Путина". Но президент России сам все давно объяснил
На расширенной коллегии МИД РФ в ноябре глава российского государства велел поддерживать "известное напряжение" на западных рубежах страны, но при этом не допускать возникновения там "ненужного конфликта"
Запад спорит о том, "что на уме у Путина".
Читать полностью