Зась: военная активность НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не укрепляет безопасность

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Военная активность НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности, надо снижать градус напряженности. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в эфире телеканала ОНТ в субботу, касаясь темы белорусско-рооссийских учений "Союзная решимость - 2022".

"В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран. Прежде всего, в восточно-европейском регионе. - сказал Зась. - Создается определенный источник угроз. Поэтому мы считаем важным снижать этот градус напряженности, военной активности".