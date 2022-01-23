В Думе считают, что внешняя политика Армении не изменится после ухода Саркисяна

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Внешняя политика Армении, включая ее отношения с Россией, не изменится после ухода с поста президента страны Армена Саркисяна. Такое мнение в воскресенье в беседе с ТАСС выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий (фракция "Единая Россия").

"Внешняя политика [Еревана] с уходом президента Армении не изменится", - сказал депутат, уточнив, что российско-армянские отношения останутся прежними.

Водолацкий уточнил, что "у граждан Армении сегодня есть право избрания нового президента, который сегодня, как он сам заявил, не сильно влияет на внешнюю политическую повестку, на внутренние дела". Он заметил, что "все силы и средства находятся у премьер-министра". "Вероятно, он (Саркисян - прим. ТАСС) не согласен с некоторыми действиями, внутренними процессами, которые происходят, могли или будут происходить на территории Армении", - добавил первый зампред комитета.

"Поэтому это его право, он уважаемый человек в армянском гражданском обществе. Я думаю, что место он найдет, будет продолжать работу на политическом поприще", - заключил Водолацкий.

Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье на официальном сайте опубликовал заявление и объявил, что подает в отставку. В заявлении он отметил, что "у президента страны нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и внешней политике".