{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МИД РФ заявили, что Москва не участвует в межафганской встрече в Норвегии

Россия не принимает участие в консультациях и как наблюдатель, уточнил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российская сторона не принимает участия в межафганских переговорах в Осло, в том числе как наблюдатель. Об этом заявил ТАСС в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Не участвуем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Делегация движения "Талибан" (запрещено в РФ) во главе с министром иностранных дел в сформированном ими временном афганском правительстве Амир Ханом Моттаки прибыла в Осло в субботу вечером по приглашению МИД Норвегии. С 23 по 25 января радикалы принимают участие в консультациях с различными афганскими общественно-политическими активистами, а также политиками Норвегии и ряда других стран. Как сообщают СМИ, в понедельник в Осло прибыл спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

Теги
АфганистанНорвегияРоссия
Кабулов: визиты талибов и спецпредставителя США по Афганистану в Москву не планируются
Делегация движения "Талибан" во главе с министром иностранных дел в сформированном ими временном афганском правительстве Амир Ханом Моттаки ранее прибыла в Осло по приглашению МИД Норвегии
Читать полностью