Кабулов: визиты талибов и спецпредставителя США по Афганистану в Москву не планируются

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Визиты представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ) или спецпредставителя США по Афганистану Томаса Уэста в Москву после межафганских переговоров в Осло не планируются. Об этом заявил ТАСС в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Не планируем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Делегация движения "Талибан" во главе с министром иностранных дел в сформированном ими временном афганском правительстве Амир Ханом Моттаки прибыла в Осло в субботу вечером по приглашению МИД Норвегии. С 23 по 25 января радикалы принимают участие в консультациях с различными афганскими общественно-политическими активистами, а также политиками Норвегии и ряда других стран.

Ранее Уэст сообщил на своей странице в Twitter, что прибыл в Осло. Он приветствовал инициативу Норвегии и пообещал продолжить "ясную дипломатию" с талибами в целях разрешения гуманитарного кризиса в Афганистане.