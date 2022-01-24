МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала странной и неумной информационную повестку Госдепартамента США, комментируя их заявление о "дезинформации" с российской стороны в том, что касается ситуации вокруг Украины.

"Это вопрос к американской стороне, как они выстраивают свою информационную политику. Например, все готовились к переговорам в Женеве, а они готовили эти так называемые украинские файлы, которые в ночь и опубликовали, <...> о якобы ведущейся дезинформации с российской стороны, поэтому их информационно-политическая повестка странна, неумна", - сказала Захарова в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

20 января Госдепартамент США опубликовал на своем сайте примеры приписываемой РФ "дезинформации", а также доклад, посвященный роли российского телеканала RT и агентства Sputnik в "дезинформации и пропаганде". По версии американского внешнеполитического ведомства, Москва "создает и распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы".

В 33-страничном докладе Госдеп утверждал, что RT и Sputnik "играют решающую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики".