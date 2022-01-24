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Захарова заявила, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме

Официальный представитель МИД РФ отметила, что вокруг российских загранучреждений на Украине "обстановка накалялась уже не первый год"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Посольство работает в штатном режиме. Да, действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые уехали", - сказала она.

Захарова добавила, что вокруг российских загранучреждений на Украине "обстановка накалялась уже не первый год". "Мы рассказывали, что происходит в отношении загранучреждений, один из последних материалов был [о том,] как закидывали бутылками с зажигательной смесью наше генеральное консульство в Одессе", - отметила представитель МИД.

Ранее газета New York Times сообщила о начале эвакуации российских дипломатов из посольства на Украине. Комментируя эту публикацию, на Смоленской площади подчеркнули, что диппредставительство работает в штатном режиме. Позже в посольстве РФ на Украине заявили, что сотрудники всех российских дипломатических представительств в стране продолжают работать в штатном режиме.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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