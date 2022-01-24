Захарова: все возможные ответы на уточняющие вопросы США по предложениям РФ уже даны

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россия ответила США на все возможные дополнительные вопросы по российским предложениям по гарантиям безопасности, Москва ждет ответа. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

"Уже все ответы на их (американцев - прим. ТАСС) уточняющие вопросы были даны, можно уже выработать позицию, единственное, ее надо положить на бумагу и ответить по пунктам, - сказала она. - Мы исходим из того императива, который был заявлен в качестве обязательного фактора - сейчас необходимо письменно ответить на те предложения, которые российская сторона передала своим партнерам".

По словам Захаровой, уже после этого ответ будет изучаться и будут прорабатываться какие-то дополнительные контакты. "Сначала нужно дождаться письменного ответа", - подчеркнула официальный представитель.

Позиция РФ о том, что предложения в адрес США и НАТО по гарантиям безопасности должны рассматриваться в комплексе, неизменна.

"Это наша изначальная позиция. Эта позиция не меняется. <...> Это та позиция, которая у нас была, есть и будет", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Захарова подчеркнула, что Москва пошла на шаг с публикацией переданных США и НАТО проектов документов, поскольку ранее неоднократно сталкивалась с подходом, когда за РФ "придумывали истории, или изменения позиций, или какие-то еще нюансировки".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ранее, что российские проекты договоренностей по гарантиям безопасности с США и НАТО "составлены не по принципу меню, где можно выбирать одно или другое", а дополняют друг друга и должны рассматриваться в комплексе.

По итогам переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Женеве, которые состоялись 21 января, Вашингтон согласился предоставить Москве письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности, после чего главы внешнеполитических ведомств двух стран планируют провести еще одну встречу.

МИД РФ 17 декабря опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.​​​​​​