Захарова назвала фейком публикацию о "просьбе" руководства КНР в адрес РФ по Украине

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, является феерическим фейком. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

"Была на днях просто феерическая, фейковая история Bloomberg относительно того, что якобы Си Цзиньпин попросил Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр", - сказала она.

"Такого уровня дезинформации, не просто потому что это факт неподтвержденный, а потому что это невозможнейшая, несуразнейшая глупость, я, честно говоря, от Bloomberg не ожидала. Я могла ожидать от какой-то американской газеты, а вот от Bloomberg нет. Раньше они все-таки были менее податливые на подобные виды пропихиваемых утечек, но сейчас, видимо, сдались", - добавила Захарова.

Дипломат обратила внимание, что Bloomberg для написания данной публикации даже не запрашивал представителей пресс-служб президента или МИД. "Это разве похоже на Bloomberg? Они на связи с высокопоставленными российскими чиновниками практически круглосуточно по любому вопросу", - отметила она.

Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата в Пекине сообщил о том, что Си Цзиньпин якобы мог просить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля. Захарова назвала публикацию "информационной спецоперацией" США, не исключив провокаций со стороны Вашингтона и Киева, в том числе военных. В посольстве КНР в РФ указали, что данный материал является фейком и провокацией.