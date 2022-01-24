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Картаполов: именно переброска сил США в Прибалтику может послужить эскалации в регионе

Глава комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что Россия "такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что именно размещение войск США в странах Прибалтики и Восточной Европы может стать причиной эскалации и напряженности в регионе.

В воскресенье газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации выступила с утверждением, что президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения сухопутных сил, авиации и флота в странах Прибалтики и Восточной Европы. По информации издания, речь может идти о "нескольких тысячах" военнослужащих.

"Именно переброска этих военнослужащих, наращивание военной группировки и станет причиной эскалации и напряжения в регионе. Теперь понятно, кто заинтересован в нагнетании ситуации, кто продолжает ее раскачивать, - США. Для нас это, конечно, тревожная информация", - сказал Картаполов в понедельник журналистам, комментируя публикацию в американской газете.

Политик подчеркнул, что Россия "такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз".

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